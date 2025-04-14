Монтедземоло: Сегодняшней Ferrari не хватает лидера

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло посетил этап в Бахрейне и рассказал о своих впечатлениях в эфире Sky Sports F1…

Лука ди Монтедземоло: «Мои старые знакомые по Ferrari выглядят очень мотивированными. Приятно снова увидеть старые лица.

Ferrari всегда будет жить в моём сердце. Ferrari – это страсть, Ferrari – это работа день и ночь, Ferrari – это никогда не сдаваться. Сейчас я этого не вижу. Жаль, что после несомненного прогресса в прошлом году Скудерия не смогла выставить конкурентоспособную машину на старт этого сезона.

Я считаю, что сегодняшней Ferrari не хватает лидера, но всё же надеюсь, что рано или поздно мы увидим не только подиумы, но и лидерство в чемпионате. Суть в этом. Но это требует времени и хорошей организации.

Хэмилтон – отличный парень, он – часть истории Формулы 1. Льюис знает, что это его последний шанс. Он пришел в Ferrari, чтобы побеждать и завершить свою карьеру в этой команде, но адаптироваться к новому способу работы оказалось непросто. Проблема в том, что у него нет машины, с которой он мог бы стать чемпионом мира. После стольких лет нам снова отчаянно нужна машина, способная побеждать.

Мне очень нравится молодой Кими Антонелли. Отличный парень. Он первый год выступает в Формуле 1, но не допускает ошибок и очень быстр. Я вижу, как он прогрессирует. Кроме того, у него есть одно важное преимущество: он из Болоньи! Я сожалею, что он в Mercedes. Я бы отправил его в Sauber на два года, а потом перевел в Ferrari. Но Тото Вольфф очень хорошо разглядел его талант на ранней стадии, как это сделали McLaren с Льюисом в своё время».

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