Хорнер: Вся команда поддерживает Переса

В начале недели в Red Bull Racing подтвердили, что Серхио Перес останется до конца сезона. Руководитель Кристиан Хорнер заявил, что команда приложит все усилия, чтобы помочь своему гонщику обрести былую форму.

Кристиан Хорнер: «Наш приоритет – поддержать Серхио и понять, что ему нужно. Мы все хотим, чтобы к нему вернулась его лучшая форма. Мы все хотим видеть, как он добивается результатов. Серхио и сам прекрасно понимает, что команде нужны две машины, которые показывают результаты. Он отлично пилотировал в начале года, и нам нужно, чтобы к нему вернулась та форма.

Серхио – великолепный командный игрок, и именно поэтому мы пригласили его в напарники Максу в конце 2020 года. Он выиграл шесть, семь гонок в нашей команде [на самом деле пять], занимал второе место по итогам сезона и принёс нам неимоверное количество подиумов. Ферстаппен и Перес – самая успешная пара пилотов в истории Red Bull.

Всех огорчает, что у Серхио проблемы, поскольку никто не хочет, чтобы они у него были. Все хотят, чтобы Перес добился успеха. Вся команда его поддерживает, и его проблемы огорчают нас всех».

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