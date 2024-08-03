Олимпиада. Алькарас разгромил Оже-Альяссима в полуфинальном матче

Карлос Алькарас будет бороться за золотую медаль на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) 6:1, 6:1

Испанский теннисист вышел вперёд в счёте личных противостояний с Оже-Альяссимом, одержав четвёртую победу за семь встреч с ним. В этом году Алькарас уже третий раз подряд обыграл канадца.

Карлос продлил свою победную серию после титула на Уимблдоне две с половиной недели назад до 12 матчей подряд. На турнире в Париже оне не проиграл ни одного сета за пять сыгранных матчей.

Алькарас стал четвёртым испанским игроком в Открытой Эре, который дошёл до финала в одиночном разряде Олимпийских игр. Ранее такое удавалось Жорди Арресе (Барселона-1992/серебро), Серхи Бругере (Атланта-1996/серебро) и Рафаэлю Надалю (Пекин-2008/золото).

Следующий соперник Карлоса определится сегодня вечером в матче Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 11).

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