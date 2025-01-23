Льюис Хэмилтон представил новый дизайн шлема, в котором он будет выступать в сезоне 2025 года в составе Ferrari. Он оказался ярко-жёлтым с вкраплениями красного цвета по всему шлему, включая личный логотип гонщика в верхней части.

За годы карьеры в Mercedes семикратный чемпион мира использовал разные варианты раскраски. Последний из них был неоново-жёлтый с фиолетовыми элементами. В ранние годы карьеры Льюис выступал в раскраске жёлтого цвета, что являлось отсылкой к шлему его кумира Айртона Сенны.

В среду Льюис Хэмилтон должен проехать первые километры за рулём Ferrari на тестовой трассе во Фьорано.

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