Раддок назвал боксера, который был сильнее Леннокса Льюиса

Talksport. Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Один из лучших боксеров конца 80-х и начала 90-х Донован Раддок назвал боксера, который был лучше бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса. Раддок выделил Майка Тайсона.

«У Леннокса был мощный джеб, но Тайсон был лучше Льюиса. Тайсон очень хорошо делал свою работу. В боксе есть разные уровни, и Майк Тайсон колебался на разных уровнях. Когда он тренируется и настроен на бой, его трудно победить. Я делил с ним ринг на протяжении 19 раундов. У Тайсона была хорошая защита – он всегда уклонялся от ударов и прекрасно двигал головой. Он усложнял мои силовые удары. В то же время он постоянно давил, не давая тебе времени на восстановление или передышку.

Тайсон также был быстрым, но обладал невероятной силой для своих размеров. У него также был хороший расчет времени и координация, когда он выбрасывал удары со всех углов. Ты никогда не знал, чего ожидать. Он сломал мне челюсть во втором раунде [второго боя]. У него был инстинкт убийцы. Когда он выходил на ринг, ты знал, что у него есть желание попытаться убить тебя, а не ранить», – сказал Раддок.

Раддок дважды проигрывал Тайсону – первый раз техническим нокаутом в седьмом раунде, а второй – решением судей. Ленноксу Донован проиграл нокаутом во втором раунде.

Ранее Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере.

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