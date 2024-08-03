Арсенал отклонил новое предложение Марселя по трансферу форварда

27 миллионов евро – это очень мало для канониров
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Лондонский "Арсенал" отклонили новое предложение от французского "Олимпика" по трансферу своего форварда Эдди Нкетии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Марсельцы согласовали личные условия с игроком, и предложили "канонирам" около 27 миллионов евро. Но "Арсеналу" такое предложение не подходит.
Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.
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