КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, но это был единственный способ...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный боксер Владимир Кличко признался, почему принял решение стать профессиональным боксером.

«Я не хотел быть боксером, моя цель была тогда путешествовать. А в советские времена покидать страну можно было только, если ты был спортсменом или политиком. Мне тогда было 14 лет, для политика был маловат, а для спортсмена нет, это был единственный выбор. Я решил пойти в секцию бокса и тогда все началось», – сказал Кличко.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua