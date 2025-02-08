Кими Антонелли: Я полностью доверяю команде

В интервью пресс-службе команды дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли говорил об ожиданиях от предстоящего сезона…

Кими Антонелли: «Помню, как Тото Вольфф вызвал меня в свой кабинет и спросил: «Ты готов сесть за руль Формулы 1?» В тот момент я на какое-то время потерял дар речи. Я знаю Тото с 2018 года, у нас очень хорошие отношения. Он всегда старался научить меня и направить в нужное русло.

На Рождество я хорошо отдохнул, провёл время с семьёй, что важно, ведь после начала сезона мы сможем видеться гораздо реже. Отец будет приезжать на все гонки, а вот мама, сестра, тетя и бабушка не смогут этого делать. Так что отдыхать дома с ними и вместе готовиться к празднику было очень приятно.

Я январе я пару раз выезжал в тренировочный лагерь, один из них прошёл на острове Лансарот. Очень красивое место. Я был там впервые, и в центре, где я остановился, было всё необходимое для тренировок и подготовки. Стояла хорошая погода, там были места, где вечером можно было перевести дух, но я очень усердно тренировался.

Недавно я побывал в штаб-квартире наших новых партнёров из Adidas. Там очень круто. Я бы с удовольствием вернулся туда вместе с командой – там столько всего интересного. Мы попробовали некоторые из новых продуктов и одежду, мне подарили ракетку для падел-тенниса. Там много классных вещей. Теннисные кроссовки, велосипедные кроссовки, которые я носил во время тренировок на Лансароте, майка с моим именем. Я был очень счастлив, когда впервые увидел ее, и надевал на каждую поездку.

Я дебютирую в составе опытной и сильной команды, надеюсь многому у них научиться, извлечь максимум пользы. Я полностью доверяю команде. Такой шанс участвовать в гонках выпадает не каждый день. Это большая честь. Я очень рад выступать вместе с Джорджем. Он уже показал, на что способен. Ещё у нас есть Валттери и его опыт. Я очень хочу учиться у них обоих. Они оба могут подтолкнуть меня к дальнейшему развитию.

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