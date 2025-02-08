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Футбол

Лига 1. Ницца – Ланс 2:0. Лучшая защита чемпионата Франции провалилась

Лига 1. Ницца - Ланс 2:0. Лучшая защита чемпионата Франции провалилась

    • Лига 1. 21-й тур

    Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

    Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

    "Ницца" "Ланс" 2:0

    Голы: Лаборд (10, пен.), Клосс (64)

    *На 5-й минуте гол Эвана Гессана был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил

    "Ницца": Булка — Данте (Абди, 90+1), Бомбито, Ндаишимийе — Бар, Сантамария, Будауи (Абдельмонем, 90+1), Клосс (Луше, 74) — Шо (Диоп, 68), Лаборд, Гессан

    "Ланс": Коффи — Мачадо, Медина, Сарр, Гради, Сотока — Диуф (Оджедиран, 82), Эль Айнауи, Томассон (Зарури, 46) — Коялипу (Агбонифо, 46), Нзола (Саид, 82)

    Предупреждения: Шо (7) — Томассон (9), Медина (31), Оджедиран (89)

    Удаление: Медина (57)

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