Лига 1. Ницца – Ланс 2:0. Лучшая защита чемпионата Франции провалилась

Лига 1. 21-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
"Ницца" — "Ланс" 2:0
Голы: Лаборд (10, пен.), Клосс (64)
*На 5-й минуте гол Эвана Гессана был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил
"Ницца": Булка — Данте (Абди, 90+1), Бомбито, Ндаишимийе — Бар, Сантамария, Будауи (Абдельмонем, 90+1), Клосс (Луше, 74) — Шо (Диоп, 68), Лаборд, Гессан
"Ланс": Коффи — Мачадо, Медина, Сарр, Гради, Сотока — Диуф (Оджедиран, 82), Эль Айнауи, Томассон (Зарури, 46) — Коялипу (Агбонифо, 46), Нзола (Саид, 82)
Предупреждения: Шо (7) — Томассон (9), Медина (31), Оджедиран (89)
Удаление: Медина (57)