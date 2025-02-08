Дерек ЧИСОРА: «Наслаждаюсь боксом. Хотел бы провести 100 боев в профи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Опытный британский супертяж Дерек Чисора надеется, что бой против Отто Валлина, который станет 49-м в профессиональной карьере, не стал для боксера последним.

«Жена мне говорит, чтобы я выходил в ринг и наслаждался. И я наслаждаюсь. Мне очень нравится бокс, нравится атмосфера, нравится все в этом спорте, поэтому так сложно уходить».

«Если мне скажут, что нужно заканчивать после 50 боев, то придется заканчивать. Но если бы все зависело от меня, то я бы провел 100 боев в профи», – сказал Чисора.

Чисора за 48 боев потерпел 9 поражений, в том числе от Александра Усика, Виталия Кличко и трижды Тайсона Фьюри.

Чисора выходит на сложный бой против Валлина. Однако результат не важен

sport.ua