Серхио Перес и варианты продолжения карьеры

После ухода из Red Bull Racing Серхио Перес остался без контракта в Формуле 1, но расставаться с автоспортом не намерен. В интервью Marca его отец сказал несколько слов о будущем сына, который пока не определился, но планирует к лету сделать заявление…

Антонио Перес: «Лучшая версия Серхио ещё впереди. Им ещё будут гордиться. То, что Серхио делал в прошлом, осталось позади, но его главных достижений мы ещё не видели. Его ждут очень большие дела, и с Формулой 1 мы не прощаемся.

Возможно, он продолжит карьеру в Формуле Е. Сейчас это вторая лучшая категория, а через пять лет станет первой».

По информации Marca, Перес рассматривает возможность участия в «24 часах Ле-Мана» в категории GT, чтобы попробовать себя в гонках на выносливость и понять, хочет ли он выступать там в будущем.

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что контракт с Пересом был бы логичным решением для Cadillac, если мексиканец захочет вернуться в Формулу 1.

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