Примера. Фантастический камбек от Сельты, победа Вильярреала

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В первом матче субботы в Примере середняк чемпионата "Сельта" принимала борца за еврокубки "Бетис". Матч гораздо лучше начали гости, которые в первом тайме отличились дважды. Голы на счету новичка команды Антони и Диего Льоренте.

Во втором тайме гораздо больше моментов создали хозяева, которые в течение двух минут сравняли счет усилиями Бельтрана и Хавьера Родригеса. Когда казалось, что матч так и завершится вничью, Сведберг замкнул подачу с фланга от Каррейры. Голкипера дезориентировал рикошет от защитника, несколько изменившего траекторию мяча.

"Сельта" делает фантастический камбек и поднимается на 12-ю позицию с 28 очками, "Бетис" остался 10-м с 29 набранными баллами.

Примера. 23-й тур

Виго. "Эстадио Балаидос"

Сельта – Бетис 3:2

Голы: Бельтран, 63, Родригес, 65, Сведберг, 88 – Антони, 10, Льоренте, 22

Сельта: Гвайта – Родригес, Домингес Касерес, Алонсо – Мингеса (Каррейра, 82), Бельтран, Сотело (Жаилсон, 89) – Гонсалес (Сведберг, 60), Лосада (Лопес, 60) – Дуран (Иглесиас, 82).

Бетис: Адриан – Фернандес, Льоренте, Натан, Перро (Родригес, 46) – Кардосо, Рока (Альтимира, 58) – Антони (Эззалзули, 72), Иско, Родригес (Ло Чельсо, 72) – Бакамбу (Роке, 58).

Предупреждения: Алонсо, 72, Иглесиас, 90+4, Бельтран, 90+4 – Перро,8, Антони, 68, Роке, 90+4.

"Вильярреал" сумел переиграть на выезде "Лас-Пальмас". Первый тайм завершился безголевой ничьей, а уже во втором тайме гости забили два гола усилиями Баены и Переса.

В конце встречи хозяева отквитали один гол, но больше у них не хватило времени. "Вильярреал" набрал 40 очков и уверенно чувствует себя на 5-й позиции турнирной таблицы, а "Лас-Пальмас" с 23 очками остался 15-м.

Примера. 23-й тур

Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"

Лас-Пальмас – Вильярреал 1:2

Голы: Фустер, 84 – Баэна, 53, Перес, 66

Лас-Пальмас: Силлессен – Пельмар (Фустер, 61), Суарес (Герцог, 85), Маккенна, Мармоль – Муньос, Лойодис (Вити, 61), Байчетич (Марвин, 78), Молейро – Макберни (Рамирес, 85).

Вильярреал: Конде – Фемения (Наварро, 46), Фойт, Камбвала (Кошта, 81), Кардона – Пино (Бьюкенен, 75), Гуе, Комесанья (Парехо, 46), Баэна (Баи, 90) – Барри, Перес (Пепе, 69).

Предупреждения: Мармоль, 37, Рамирес, 40, Маккенна, 55, Муньос, 90+9, Молейро, 90+10 – Кардона, 33, Комесанья, 38, Баэна, 90.

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