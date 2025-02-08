Абу-Даби. Бенчич обыграла Крюгер в финале и стала двукратной чемпионкой

Белинда Бенчич выиграла титул на турнире WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Эшлин Крюгер (США) 4:6, 6:1, 6:1

Швейцарская теннисистка выиграла девятый матч подряд на турнире в Абу-Даби. Два года назад Бенчич также стала чемпионкой соревнований. Это десятый титул Белинды в Туре (с учётом золотой олимпийской медали в 2021 году).

Путь к победе:

R32: Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 3:6, 6:1

R16: Вероника Кудерметова (-, Q) 6:0, 6:0

QF: Маркета Вондроушова (Чехия, WC) 7:5, 6:3

SF: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) 3:6, 6:4, 6:4

FR: Эшлин Крюгер (США) 4:6, 6:1, 6:1

Напомним, что Белинда Бенчич не играла на турнирах с сентября 2023 года по октябрь 2024 года. В апреле 27-летняя швейцарка родила дочь.

Благодаря победе в Абу-Даби на следующей неделе Бенчич вернётся в первую сотню мирового рейтинга и приблизится к топ-60.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua