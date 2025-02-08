Абу-Даби. Бенчич обыграла Крюгер в финале и стала двукратной чемпионкой

Белинда Бенчич выиграла титул на турнире WTA 500 в ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Эшлин Крюгер (США) 4:6, 6:1, 6:1
Швейцарская теннисистка выиграла девятый матч подряд на турнире в Абу-Даби. Два года назад Бенчич также стала чемпионкой соревнований. Это десятый титул Белинды в Туре (с учётом золотой олимпийской медали в 2021 году).
Путь к победе:
R32: Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 3:6, 6:1
R16: Вероника Кудерметова (-, Q) 6:0, 6:0
QF: Маркета Вондроушова (Чехия, WC) 7:5, 6:3
SF: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) 3:6, 6:4, 6:4
FR: Эшлин Крюгер (США) 4:6, 6:1, 6:1
Напомним, что Белинда Бенчич не играла на турнирах с сентября 2023 года по октябрь 2024 года. В апреле 27-летняя швейцарка родила дочь.
Благодаря победе в Абу-Даби на следующей неделе Бенчич вернётся в первую сотню мирового рейтинга и приблизится к топ-60.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua