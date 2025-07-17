Яссы. Карле победила лидера посева и впервые вышла в четвертьфинал, Вальтерт и Тайхманн поспорят за место в 1/2 финала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Румынии



Яссы, Румыния • 14-20 июля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Мирра Андреева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Элина Аванесян (Армения, 1) 7:6(4), 6:2

Сорана Кырстя (Румыния) – Варвара Грачёва (Франция, 5) 6:2, 6:4

Симона Вальтерт (Швейцария) – Ирен Бурильо (Испания, Q) 6:4, 7:6(2)

Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) – Майя Хвалиньска (Польша) 7:6(5), 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра) 3:6, 6:3, 6:3

Анна Сискова (Чехия, Q) – Энн Ли (США, 3) 6:3, 6:3

Панна Удварди (Венгрия) – Франческа Джонс (Великобритания, 8) 6:4, 6:3

Жаклин Кристиан (Румыния, 2) – Яна Фетт (Хорватия) 4:1 (отказ)

Мария Лурдес Карле (№124 WTA) записала в свой актив девятую победу над соперницей из топ-60 и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Анна Сискова (№406 WTA) впервые обыграла теннисистку, входящую в топ-100 рейтинга, и проведе дебютный четвертьфинал в Туре.

Симона Вальтерт и Жиль Тайхманн встретятся в 1/4 финала соревнований, и это будет третий швейцарский четвертьфинал в Туре за последние 10 лет. В 2016 году в Хертогенбосе играли Белинда Бенчич и Виктория Голубич, а в 2021 году в Цинциннати – Бенчич и Тайхманн.

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