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Футбол

Переход экс-защитника Саутгемптона в Бешикташ сорвался. Известна причина

Переход экс-защитника Саутгемптона в Бешикташ сорвался. Известна причина

    • Переход экс-защитника английского "Саутгемптона" в "Бешикташ" сорвался.

    Турецкий клуб подготовился к трансферу защитника Кайла Уокера-Питерса, однако его просьба о переносе медосмотра всё испортила.

    "Как известно, приезд профессионального футболиста Кайла Уокера-Петерса, с которым мы ранее объявили о принципиальном соглашении и пригласили его в Стамбул для прохождения медицинского обследования, был отложен.

    Кайл Уокер-Петерс вновь попросил об отсрочке в уведомлении, которое он прислал нам в четверг 17 июля. В связи с этим наш клуб отказался от трансфера данного игрока", – говорится в заявлении турецкого клуба.

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    • Контракт 28-летнего английского защитника с "Саутгемптоном" закончился 1 июля 2025 года. За новичков Чемпионшипа футболист провёл 202 матча.

    www.ua-football.com

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