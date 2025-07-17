Переход экс-защитника Саутгемптона в Бешикташ сорвался. Известна причина

Переход экс-защитника английского "Саутгемптона" в "Бешикташ" сорвался.

Турецкий клуб подготовился к трансферу защитника Кайла Уокера-Питерса, однако его просьба о переносе медосмотра всё испортила.

"Как известно, приезд профессионального футболиста Кайла Уокера-Петерса, с которым мы ранее объявили о принципиальном соглашении и пригласили его в Стамбул для прохождения медицинского обследования, был отложен.

Кайл Уокер-Петерс вновь попросил об отсрочке в уведомлении, которое он прислал нам в четверг 17 июля. В связи с этим наш клуб отказался от трансфера данного игрока", – говорится в заявлении турецкого клуба.