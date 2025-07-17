БРИЕДИС: «Усик – Дюбуа? Он может упасть, а потом его вырубить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа – непредсказуемый парень. Он может упасть в нокдаун, подняться и вырубить соперника. Дюбуа никогда не выиграет у Усика по очкам, его единственный шанс нанести мощный удар в голову и приземлить Александра», – сказал Бриедис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua