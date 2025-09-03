Боб АРУМ: «Это самый уникальный боксер современности»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный американский промоутер Боб Арум считает звездного боксера из США Теренса Кроуфорда самым уникальным бойцом современности.

«Теренс Кроуфорд… парень такого размера, уникальный тем, что у него есть одна вещь, которой нет у других бойцов. Это его умение менять стойки. Он умеет драться как в стойке правши, так и левши. Это просто невероятно и эффективно в двух случаях», – сказал Бобу Аруму.

Ранее известный американский промоутер Top Rank Боб Арум отреагировал на исход поединка 46-летнего Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса за титул чемпиона мира.

