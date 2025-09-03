Окон: В Монце нужно доверять тормозам

В Haas F1 лишь однажды заработали очки в Монце, но с оптимизмом ждут Гран При Италии…

Айо Комацу, руководитель команды: «После успешной гонки в Зандфорте мы с нетерпением ждем ещё одну домашнюю для нас гонку в Монце.

Autodromo Nazionale – это уникальная трасса с богатой историей, невероятными болельщиками и потрясающей атмосферой, где проходят интересные гонки.

Будет интересно оценить возможности VF-25 в конфигурации с низкой прижимной силой, особенно перед многочисленными сотрудниками, которые приедут на этап из нашего конструкторского бюро в Маранелло».

Оливер Берман: «В Монце скоростная трасса, с хорошим сцеплением после реконструкции, гонки там всегда получаются интересными.

Мне нравится Италия, её культура и потрясающие тифози. Это ещё одна домашняя гонка для нашего конструкторского бюро в Маранелло, многие сотрудники команды приедут на трассу и мне хотелось бы их порадовать.

У меня хорошие результаты на Autodromo Nazionale – я побеждал здесь в молодёжных сериях в 2023 и 2024-м, так что у меня позитивные ожидания».

Эстебан Окон: «Монца – «Храм скорости» – невероятная трасса с богатой историей и отличной атмосферой. Мы настроим машину на минимальную прижимную силу, она будет вести себя примерно так же, как в Спа, где мы показали неплохие результаты, так что повод для оптимизма есть.

В Монце нужно доверять тормозам и иметь высокую максимальную скорость, тогда всё получится».

