US Open. Джокович снова победил Фритца и сыграет против Алькараса за выход в финал

На Открытом чемпионате США определился первый полуфиналист мужского турнира



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) – Тэйлор Фритц (США, 4) 6:3, 7:5, 3:6, 6:4

Новак Джокович 11-й раз сыграл против Тэйлора Фритца и 11-й раз его победил. Теннисисты провели на корте чуть менее 3,5 часов, за которые серб 10 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок (у Фритца – 12/5), проиграл два гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

Сербский теннисист 14-й раз дошел до полуфинала в Нью-Йорке и сравнялся по этому показателю с лидировавшим американцем Джимми Коннорсом. 38-летний Джокович стал самым возрастным игроком в Открытой эре, кому удалось дойти до четвертьфинала на всех турнирах Grand Slam сезона.

В полуфинале Новак сыграет против испанца Карлоса Алькараса, которого победил в этом году в четвертьфинале Australian Open (общий счет их противостояния – 5:3 в пользу Джоковича).

