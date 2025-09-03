В чемпионате Швеции лидирует команда из населенного пункта, в котором проживает менее 1000 человек

После 22-х поединков Аллсвенскан турнирную таблицу возглавляет скромный "Мьельбю". Коллектив представляет населенный пункт Хеллевик (коммуна Сельвесборг), в котором по последним данным переписи проживало 813 жителей.

"Желто-черные" опережают "Хаммарбю" на 8 баллов, АИК – на 13-ть. После международной паузы лидер чемпионата поедет к одному из аутсайдеров – "Дегерфорс", который занимает 15-ю позицию.

Постоянным участником высшей лиги клуб стал только в 2010-х, а до этого провел 3 сезона в Аллсвенскане в 1980-е годы. Выше 5-го места команда никогда не поднималась. На экваторе прошлого десятилетия "Мьельбю" даже вылетало в третий дивизион.

www.ua-football.com