Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора отреагировал на возможный поединок абсолютного чемпиона хевивейта Александра Усика против молодого проспекта Мозеса Итаумы.

«Итауму хотят поставить против Усика? Александр выпустит из него весь дым и просто раздавит Итауму», – отметил Чисора.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua