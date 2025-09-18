“Эти люди”. Первая ракетка мира в паре извинилась за свои комментарии о китайской кухне на гала-вечере BJK Cup Finals

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд возмутила соцсети из-за своих слов о традиционной кухне Китая, за что позже извинилась



Первая ракетка мира в паре Тейлор Таунсенд на этой неделе выступает в составе сборной США в Финале Кубка Билли Джин Кинг в Китае. Во время пребывания в Шэньчжэне Таунсенд столкнулась с критикой от соцсетей из-за своих слов о культуре и кухне Китая, в частности из-за ее обращения к китайцам “эти люди”.

Накануне Таунсенд записала ряд сториз во время и после гала-ужина Финала Кубка Билли Джин Кинг, в которых комментировала предложенное спортсменкам меню. В этих видео американка показала блюда из сушеного морского огурца, лягушки-быка и тушеной мягкой черепахи с рыбьим пузырем, которые являются деликатесами в китайской кухне. Пользователи соцсетей раскритиковали Таунсенд за такие высказывания, назвав ее поведение оскорбительным и проявлением неуважения к культуре и кулинарным традициям Китая, а ее слова – по меньшей мере невежественными, а в худшем случае – расистскими.

“Честно говоря, я просто шокирована тем, что увидела на фуршете. Эти люди буквально убивают лягушек… лягушек-быков. Разве они не ядовитые? Разве это не те, от которых появляются бородавки или язвы? И то, что все это тушится с перцем чили, луком, специями… Вы действительно сделали из этого блюдо? В целом я бы оценила это где-то на 2 из 10, потому что это безумие […] Что за чертовщина? Это самое безумное, что я когда-либо видела… и люди это едят”.

Впоследствии Таунсенд извинилась, записав видеообращение:

“Я искренне хочу извиниться от всего сердца. Я понимаю, что как профессиональная спортсменка имею привилегию путешествовать по миру и знакомиться с культурными различиями – и именно это мне так нравится в моем деле. Здесь, на турнире, я получила только прекрасные впечатления, все были очень добрыми и гостеприимными. То, что я сказала, совсем этого не отражает, и я действительно сожалею. Нет оправданий, нет слов… Я буду лучше. Я благодарна за возможность представлять свою страну и стремлюсь сделать это достойно. Я просто хочу извиниться”.

Ранее 29-летняя американка попала в скандальную историю из-за эмоционального инцидента после матча против Елены Остапенко на US Open. Тогда Таунсенд отметила, что слова соперницы о ее “необразованности” болезненно воспринимаются черным сообществом, а сама же спортсменка пытается с достоинством представлять темнокожих людей в Америке. Остапенко позже пояснила, что имела в виду исключительно необразованность Таунсенд в теннисном этикете, а не в широком смысле.

В четвертьфинале BJK Cup Finals сборная США сыграет против сборной Казахстана.



btu.org.ua