ЛЧ. ПСЖ – Аталанта 4:0, Аякс – Интер 0:2. Обзоры матчей

Действующий победитель турнира разгромил гостей из Бергамо в столице Франции. Еще в первом тайме хозяева могли установить разгромный счет, но Бредли Барколя не реализовал пенальти. Кипер "королевы провинциалов" Марко Карнесекки совершил 9 сейвов, но это не помогло уберечь "ла деа" от значительного поражения. 1 октября "принцы" будут играть против "Барселоны" в Каталонии, а итальянский коллектив будет принимать "Брюгге" в конце сентября.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Париж. Парк де Пренс

ПСЖ – Аталанта 4:0

Голы: Маркиньос, 3', Кварацхелия, 39', Мендеш, 51', Рамуш, 90'+1

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Маркус Тюрам в Нидерландах принес победу "змеям", а Хакан Чалханоглу дважды ассистировал французу. Хозяева всего дважды попали в створ и не создали существенных проблем обороне "нерадзурри". 30 сентября миланская команда дома будет играть против Славии, а представитель Эредивизи поедет в Марсель.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Амстердам. Йохан Кройф Арена

Аякс – Интер 0:2

Голы: Тюрам 42’, 47’

www.ua-football.com