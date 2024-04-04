Панарин вышел на второе место по набранным очкам за «Рейнджерс» в одном сезоне

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 10-й минуте встречи отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 45-м в сезоне.

Теперь на счету 32-летнего россиянина 109 (45+64) очков в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, Панарин сравнялся с Жаном Рателем по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс» и теперь занимает второе место. Рекордсменом является Яромир Ягр, который набрал 123 (54+69) очка в сезоне-2005/06.

Источник