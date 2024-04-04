В RB с надеждой ждут японский этап – Даниэль Риккардо поднимался на подиум в Сузуке, а для Юки Цуноды это домашняя гонка…

Даниэль Риккардо: «Мне всегда нравилось выступать в Японии. После Гран При Австралии я отдохнул несколько дней дома, в Перте, а потом побывал в Токио, чтобы отведать стейк вагю с Юки!

Мы с командой упорно работаем и нашли несколько областей для развития, так что надеемся на прогресс и очки. Думаю, каждый гонщик с нетерпением ждет приезда в Сузуку – здесь потрясающая трасса и невероятные болельщики. Пропустив эту гонку в прошлом году, я с нетерпением жду пятницы, чтобы выйти на трассу».

Юки Цунода: «Я очень волнуюсь, ведь впереди мой домашний Гран При. Трасса очень скоростная и рискованная. Небольшой вылет – и ты врезаешься в стену, так что небольшой страх присутствует, но, безусловно, это моя любимая трасса, по которой я всегда скучаю.

В прошлом году я смог пройти в финал квалификации в Сузуке, но пока не заработал очки. Надеюсь, в этот уик-энд всё получится.

Посмотрим, как всё пойдет, но я чувствую себя уверенно и с нетерпением жду встречи с японскими болельщиками».

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