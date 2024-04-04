Трент — уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас

Почему Клоп уходит из команды летом

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Как сообщалось ранее, Юрен Клоп летом уходит из команды из-за эмоционального выгорания.

"После того, как Юрген сообщил о своем решении, слово взял ван Дейк. Он сказал, что это огромная новость, которая поразит весь футбольный мир, но мы не должны отвлекаться, и должны использовать это как мотивацию. Он отметил, что мы в долгу перед Клоппом и должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать ему лучшие проводы", — рассказал Трент.

Напомним, что Юрген Клоп пришел в "Ливерпуль" в 2015 году и тренировал команду 9 лет. Он вместе с "мерсисайдцами" выиграл Лигу Чемпионов и АПЛ.

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