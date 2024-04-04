Следить
Футбол

Трент — уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас

Почему Клоп уходит из команды летом

Трент - уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Как сообщалось ранее, Юрен Клоп летом уходит из команды из-за эмоционального выгорания.

    "После того, как Юрген сообщил о своем решении, слово взял ван Дейк. Он сказал, что это огромная новость, которая поразит весь футбольный мир, но мы не должны отвлекаться, и должны использовать это как мотивацию. Он отметил, что мы в долгу перед Клоппом и должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать ему лучшие проводы", — рассказал Трент.

    Напомним, что Юрген Клоп пришел в "Ливерпуль" в 2015 году и тренировал команду 9 лет. Он вместе с "мерсисайдцами" выиграл Лигу Чемпионов и АПЛ.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis