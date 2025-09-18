ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд поделился мнениями о бое между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Это был фантастический бой. Теренс провел великолепный поединок. Альварес? Да все делают ошибки. Вернется ли он? Да, может, а почему нет? Как по мне, Кроуфорд, возможно, провел свой лучший бой, но что дальше? Посмотрите, сколько ему лет», – сказал Холифилд.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua