Айзек Хаджар: Мы хотим закрепить успех

Перед началом финальной серии выездных Гран При Racing Bulls занимает седьмое место в Кубке конструкторов, но уступает соперникам совсем немного и нацелена отыграться…

Айзек Хаджар: «Последние два гоночных уик-энда европейской части сезона явно превзошли наши ожидания. Мы добились отличных результатов и хотим закрепить успех в гонках за пределами Европы.

Трасса в Баку сильно отличается от тех, где мы выступали прежде. Нужно перестроиться и подготовиться к борьбе на трассе, где прежде я в Формуле 1 не выступал».



Лиам Лоусон: «В Баку уникальная трасса с множеством 90-градусных поворотов, где почти на всём круге вас окружают барьеры. Я никогда не выступал здесь за рулём Формулы 1, но в Формуле 2 мне очень понравилось.

Для меня уик-энд в Монце не был простым, но в последнее время команда набрала хороший темп, а машина прибавила в скорости – с нетерпением жду возможности опробовать её в Баку в этот уик-энд».

Источник