The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?

Sky Sports. Тайсон Фьюри и Александ Усик

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса.

В обновленной редакции украинец Александр Усик владеет чемпионским титулом.

Тайсон Фьюри находится на первой строчке, а Энтони Джошуа после победы над Франсисом Нганну занимает второе место.

В топ-3 также вошел Джозеф Паркер, который недавно победил Чжана Чжиллея (4 место рейтинга).

Топ-10 супертяжеловесов по версии The Ring

Чемпион – 🇺🇦 Александр Усик

🇬🇧 Тайсон Фьюри 🇬🇧 Энтони Джошуа 🇦🇺 Джозеф Паркер 🇨🇳 Чжан Чжилей 🇭🇷 Филип Хргович 🇨🇺 Франк Санчес 🇺🇸 Джаред Андерсон 🇬🇧 Джо Джойс 🇺🇸 Деонтей Уайлдер 🇩🇪 Агит Кабайел

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua