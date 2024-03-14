The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса.
В обновленной редакции украинец Александр Усик владеет чемпионским титулом.
Тайсон Фьюри находится на первой строчке, а Энтони Джошуа после победы над Франсисом Нганну занимает второе место.
В топ-3 также вошел Джозеф Паркер, который недавно победил Чжана Чжиллея (4 место рейтинга).
Топ-10 супертяжеловесов по версии The Ring
Чемпион – 🇺🇦 Александр Усик
- 🇬🇧 Тайсон Фьюри
- 🇬🇧 Энтони Джошуа
- 🇦🇺 Джозеф Паркер
- 🇨🇳 Чжан Чжилей
- 🇭🇷 Филип Хргович
- 🇨🇺 Франк Санчес
- 🇺🇸 Джаред Андерсон
- 🇬🇧 Джо Джойс
- 🇺🇸 Деонтей Уайлдер
- 🇩🇪 Агит Кабайел
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.