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Бокс

The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?

Sky Sports. Тайсон Фьюри и Александ Усик

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса.

В обновленной редакции украинец Александр Усик владеет чемпионским титулом.

Тайсон Фьюри находится на первой строчке, а Энтони Джошуа после победы над Франсисом Нганну занимает второе место.

В топ-3 также вошел Джозеф Паркер, который недавно победил Чжана Чжиллея (4 место рейтинга).

Топ-10 супертяжеловесов по версии The Ring

Чемпион – 🇺🇦 Александр Усик

  1. 🇬🇧 Тайсон Фьюри
  2. 🇬🇧 Энтони Джошуа
  3. 🇦🇺 Джозеф Паркер
  4. 🇨🇳 Чжан Чжилей
  5. 🇭🇷 Филип Хргович
  6. 🇨🇺 Франк Санчес
  7. 🇺🇸 Джаред Андерсон
  8. 🇬🇧 Джо Джойс
  9. 🇺🇸 Деонтей Уайлдер
  10. 🇩🇪 Агит Кабайел

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua

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