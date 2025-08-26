Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон после анонса боя между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом оценил силу удара последнего.

«Я этого не помню, но мое тело, грудь, живот и все остальное очень болело… Джейк бьет сильно. Мое тело так сильно болело», – сказал Майк Тайсон.

В 2024 году Джейк Пол в восьмираундовом поединке сумел решением судей победить легендарного Майка.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

