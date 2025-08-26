Connect with us
Футбол

Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    • В Азербайджане "Карабах" примет "Ференцварош". Первый матч между этими кломандами закончился со счётом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.

    "Карабах" приблизился к Лиге Чемпионов, но отыграть два мяча "Ференцварошу" – реально и расслабляться команде рано.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду 27 августа.

    Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    2.35 3.50 3.05 Узнать больше

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляция матча Карабах – Ференцварош Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis