Карабах – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В Азербайджане "Карабах" примет "Ференцварош". Первый матч между этими кломандами закончился со счётом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.

"Карабах" приблизился к Лиге Чемпионов, но отыграть два мяча "Ференцварошу" – реально и расслабляться команде рано.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду 27 августа.

2.35 3.50 3.05 Узнать больше

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Карабах – Ференцварош Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

www.ua-football.com