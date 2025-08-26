US Open. Швёнтек и Анисимова вышли во второй круг, Аддад Мая прервала свою серию поражений

На турнире в США продолжаются матчи первого раунда



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Марта Костюк (Украина, 27) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:4, 6:4

Линда Носкова (Чехия, 21) – Далма Галфи (Венгрия, Q) 6:4, 7:5

Аманда Анисимова (США, 8) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:3, 6:2

Майя Джоинт (Австралия) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) 6:4, 7:6(6)

Жаклин Кристиан (Румыния) – Даниэль Коллинс (США) 6:2, 6:0

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 18) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:3, 1:6, 6:1

Виктория Голубич (Швейцария) – Лоис Буассон (Франция) 3:6, 7:6(3), 6:2

Ван Синьюй (Китай) – Кэролайн Доулхайд (США) 2:6, 6:4, 6:2

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Валери Глозман (США, WC) 6:4, 6:2

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:1, 6:2

Аманда Анисимова впервые с 2021 года выиграла матч на домашнем “мэйджоре” и дальше попробует повторить свой лучший результат на этом турнире в противостоянии с Майей Джоинт. Австралийка второй сезон подряд вышла во второй круг US Open и будет бороться за дебютный третий круг на уровне Grand Slam.

Беатрис Аддад Мая прервала серию из четырех поражений и взяла реванш у Сонэй Картэл за поражение в этом году на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Бразильская теннисистка четвертый сезон подряд успешно стартует на US Open. В прошлом году она дошла до 1/4 финала.

Ига Швёнтек продлила свою победную серию после титула на турнире WTA 1000 в Цинциннати неделю назад и седьмой сезон подряд выигрывает свой стартовый матч в Нью-Йорке. Напомним, что три года назад она стала здесь чемпионкой. В следующем круге полька встретится с Сюзан Ламенс, которая впервые выиграла матч в основе US Open.

