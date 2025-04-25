Украинцы на турнирах ITF 24 апреля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Катарина Завацкая (Украина, Q) – Хулия Риера (Аргентина, 2) 6:3, 6:3
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Юрий Джавакян (Украина, 5) – Федерико Гуардуччи (Италия, WC) 6:1, 7:6(1)
Вадим Коновчук (Украина, Q) – Лоренцо Роттолли (Италия) 7:5, 2:6, 1:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Юрий Джавакян/Карим Ибрахим (Украина/Египет) – Давид Поляк/Хэмиш Стюарт (Чехия/Великобритания, 1) 3:6, 3:6
Вадим Коновчук/Андрей Порицкий (Украина) – Бен Джонс/Кристиан Тамм (Великобритания/Эстония, 3) 2:6, 2:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Никита Маштаков/Ян Купчич (Украина/Словения, 4) – Топрак Авчибаши/Серхи Фита Хуан (Турция/Испания) перенесено
Анастасия Фирман/Тея Никчевич (Украина/Черногория, 2) – Стефани Ауэр/Мила Масич (Австрия/Сербия) перенесено
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Сеан Кенин (Франция) 6:7(5), 6:2, 2:6
Александр Брайнин (Украина, 3) – Грегор Рамскоглер (Австрия) 6:2, 7:5
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Александр Брайнин/Маркос Каловелонис (Украина/Греция, 4) – Амир Омарханов/Дамир Жалгасабай (Казахстан, WC) 6:3, 5:7, 10-12
Эрик Ваншельбойм/Джо Купер (Украина/Великобритания) – Адриан Отцбаш/Мартин ван дер Меерсхен (Германия/Бельгия) 1:6, 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Алексей Крутых (Украина, 2) – Мейс Роттгеринг (Нидерланды, JR) 3:6, 6:7(3)
Вячеслав Белинский (Украина, 4) – Алекс Молчан (Словакия) 6:7(4), 4:6