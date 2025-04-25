Хэмилтон примет участие в открытии магазина в Лондоне

Льюис Хэмилтон примет участие в открытии флагманского магазина Fanatics Collectibles в Лондоне.

Магазин для коллекционеров откроется 25 апреля на знаменитой Риджент-стрит. Там будут продаваться спортивные и другие коллекционные карточки и игры, одежда и книги, предметы с автографами, майки, мячи и принадлежности для коллекционных карточек.

Дэвид Лейнер, президент отдела коллекционных карточек компании Fanatics Collectibles: «Это будет больше, чем просто магазин, это будет дом хобби, центр, где коллекционеры и любители смогут объединяться, делиться и получать новый и захватывающий опыт коллекционирования».

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