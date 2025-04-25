Владимир КЛИЧКО: «Вы должны значительно усилить давление»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на ночные атаки россии на Киев и Харьков и высказался о политике президента США Дональда Трампа.

«Чем больше Трамп говорит о мире, тем больше путинская россия бомбит Украину. Кровавые атаки на Киев и Харьков прошлой ночью – это средний палец мирным усилиям, путин разрушает стол переговоров. Международное сообщество должно значительно усилить давление», – сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на смерть культового американского супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua