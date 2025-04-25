Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля

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Жирона с Цыганковым в составе упустила победу над Леганесом на последних минутах

Вчера состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" приехала в гости к "Леганесу". Виктор Цыганков вышел в стартовом составе на этот матч и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями украинцу отличиться не удалось. Его команда забила гал на старте второго тайма, автором которого стал Стуани. Важно отметить, что с 19 минуты Леганес играл в меньшинстве. Несмотря на это, хозяева сравняли счет в компенсированное арбитром время и вырвали ничью 1:1.

Болонья во второй раз обыграла Эмполи и вышла в финал Кубка Италии, гол Коваленко не спас

Определились оба финалиста Кубка Италии, к "Милану" присоединилась "Болонья". Они обыграли "Эмполи" еще в первом матче со счетом 3:0, а в ответном матче сделали это повторно, но на этот раз со счетом 2:1. Виктор Коваленко забил единственный гол "Эмполи" в этом матче, однако это никак не помогло "Эмполи", по сути они проиграли этот поединок еще в первой игре.

Украинцы помогли Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции, на счету Зубкова гол

Вчера состоялся матч 1/2 финала Кубка Турции "Трабзонспор" – "Гезтепе", где в составе хозяев поля сыграли украинцы Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов. После перерыва "Трабзонспор" мог вести в счете, однако Банза не забил с одиннадцатиметровой отметки, а уже на 78-й минуте хозяева выходят вперед – Туфан забивает фантастический гол пяткой. Позже Зубков получил пас в штрафной площадке и вколотил мяч в нижний правый угол ворот. Финальный свисток зафиксировал счет 2:0.

Ювентус сделал официальное трансферное предложение по Судакову

"Ювентус" сделал официальное предложение „Шахтеру“ по полузащитнику Георгию Судакову. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс в своем X-аккаунте (Twitter). Сумма предложения не раскрывается. Отмечается, что переговоры между клубами уже стартовали. Руководит процессом спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтолли, поскольку считает, что украинец вписывается в игровой стиль команды.

Джейми Варди официально покидает "Лестер" после завершения этого сезона

Капитан "Лестера" принял решение уйти из клуба. "Лисы" сообщили, что Джейми Варди летом покинет команду. Английский нападающий присоединился к "Лестеру" в 2012 году из "Флитвуда" за 1,24 млн евро. В настоящее время он сыграл в 496-ти матчах команды. С "Лестером" в сезоне 2015/16 он становился чемпионом АПЛ и был признан лучшим игроком сезона. В сезоне 2020/21 он с клубом выиграл Кубок Англии, а летом сезона 2021/22 стал обладателем Суперкубка.

Максим Таловеров вернулся после травмы

Наставник "Плимута" Мирон Муслич заявил о том, что украинский центрбек команды Максим Таловеров восстановился от травмы и попадет в заявку на предстоящий матч команды с "Престоном". Напомним, что матч "Престон" – "Плимут" состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 17:00.

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