Плей-офф НХЛ. Овертайм в Оттаве, проблемы Тампы, 7 шайб Сент-Луиса

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Тампа-Бэй в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила Флориде 0:2 и проиграла оба домашних поединка. Молнии за две встречи забросили лишь две шайбы и пропустили восемь раз, а вот Пантеры чувствуют себя вполне уверенно и сделали важный шаг к выходу во второй раунд.

Единственной проблемой может стать травма капитана Александера Баркова.

Торонто на выезде выиграл у Оттавы 3:2 в овертайме и ведет в серии 3:0. Канадское дерби пока что проходит в пользу Кленовых, которые и считались большим фаворитом серии.

А на Западе Сент-Луис после двух поражений на выезде сумел обыграть Виннипег на своем льду. И не просто обыграл, а победил со счетом 7:2.

В составе Блюзменов гол и четыре результативные передачи сделал защитник Кэм Фаулер, а форвард Роберт Томас оформил четыре ассиста.

В еще одном матче дня Миннесота обыграла Вегас и повела в серии 2:1.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Тампа-Бэй – Флорида 0:2

Флорида ведет в серии 2:0

Оттава – Торонто 2:3 в первом овертайме

Торонто ведет в серии 3:0

Миннесота – Вегас 2:5

Миннесота ведет в серии 2:1

Сент-Луис – Виннипег 7:2

Виннипег ведет в серии 2:1

sport.ua