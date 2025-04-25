Плей-офф НХЛ. Овертайм в Оттаве, проблемы Тампы, 7 шайб Сент-Луиса

Тампа-Бэй в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила Флориде 0:2 и проиграла оба домашних поединка. Молнии за две встречи забросили лишь две шайбы и пропустили восемь раз, а вот Пантеры чувствуют себя вполне уверенно и сделали важный шаг к выходу во второй раунд.
Единственной проблемой может стать травма капитана Александера Баркова.
Торонто на выезде выиграл у Оттавы 3:2 в овертайме и ведет в серии 3:0. Канадское дерби пока что проходит в пользу Кленовых, которые и считались большим фаворитом серии.
А на Западе Сент-Луис после двух поражений на выезде сумел обыграть Виннипег на своем льду. И не просто обыграл, а победил со счетом 7:2.
В составе Блюзменов гол и четыре результативные передачи сделал защитник Кэм Фаулер, а форвард Роберт Томас оформил четыре ассиста.
В еще одном матче дня Миннесота обыграла Вегас и повела в серии 2:1.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Тампа-Бэй – Флорида 0:2
Флорида ведет в серии 2:0
Оттава – Торонто 2:3 в первом овертайме
Торонто ведет в серии 3:0
Миннесота – Вегас 2:5
Миннесота ведет в серии 2:1
Сент-Луис – Виннипег 7:2
Виннипег ведет в серии 2:1