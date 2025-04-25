Теннисный дайджест от BTU: новое достижение Синнера, рекордная победа Бенчич и новая роль Джорджи

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Янник Синнер станет 5-м игроком в истории рейтинга АТР (с 1973 года), который после дебюта на первой строчке удержал позицию еще на протяжении как минимум 52 недель подряд. Такой результат итальянцу гарантировал отказ Карлоса Алькараса от выступления на «Мастерсе» в Мадриде из-за травмы.

🗞 Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, которая записала в свой актив 75 побед на уровне турниров WTA 1000 (категория была основана в 2009 году).

🗞 Японец Кей Нишикори получил свою 450-ю победу в Туре и стал восьмым теннисистом среди тех, кто сейчас играет, которому удалось добраться до этой отметки.

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🗞 Прошлогодний Уимблдон принес рекордную прибыль в почти £50 млн для британского тенниса. Согласно договору, 90% прибыли турнира передается Lawn Tennis Association (LTA), которая на этот раз получила £49,853 млн.

🗞 Бывшая теннисистка топ-30 итальянка Камила Джорджи после завершения профессиональных выступлений продолжает развивать свою медийную карьеру. По информации СМИ, 33-летняя Джорджи станет участницей итальянской версии реалити-шоу «Остров соблазна»



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