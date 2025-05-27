Игрок сборной США выиграл два золота ЧМ в течение пяти месяцев

IIHF. Зеев Буим (слева) с золотом ЧМ-2025

Триумфатор чемпионата мира в Стокгольме защитник сборной США Зеев Буим добился уникального достижения в истории американского хоккея. Молодой защитник за пять месяцев выиграл два престижных чемпионата мира ИИХФ – на молодежном уровне (до 20 лет) и сейчас на взрослом. Ранее таким достижением не мог похвастаться никто, так как «звездно-полосатые» не побеждали на мировых форумах с 1960 года.

В свои 19 лет Зеев Буим еще слишком молодой хоккеист, но при этом уже достаточно титулованный игрок, который отбирался в национальную сборную США всех возрастов и неизменно побеждал на чемпионатах мира. В 2023 и 2024 Буим завоевал золотые медали на юниорских ЧМ (U-18), в январе 2025 в Оттаве Зеев помог взойти на вершину с молодежной сборной на форуме U-20, а спустя пять месяцев повесил себе на шею наивысшую награду главного турнира среди мужчин.

«Зеев скоро станет действительно особенным игроком в Национальной хоккейной лиге. Его игра действительно повзрослела», – признался главный тренер США Райан Варсофски. – Еще пару месяцев назад парень выступал на уровне колледжа, но он быстро сумел адаптироваться к мужскому хоккею и, вероятно, Буим стал нашим самым прогрессивным игроком в индивидуальном плане. Его талант не вызывает сомнений».

Интересно, что Буим еще «вчера» действительно результативно выступал за Университет Денвера и весь сезон провел в студенческой NCAA, однако перед самым стартом чемпионата мира подросток совершил невероятный прыжок сразу в Кубок Стэнли, где дебютировал за «Миннесоту» в первом раунде плей-офф (4 матча, 1 пас). Так началась взрослая карьера Зеева, который воспользовался своим шансом громко заявить о себе. Впереди у США олимпийские игры в 2026 году, куда Буим наверняка будет претендовать. По крайней мере, он как магнит притягивает к себе медали, а это для американцев очень значащий фактор в купе с несомненным игровым талантом.

На ЧМ-2025 в Швеции и Дании защитник Зеев Буим сыграл 8 матчей и набрал 4 (1+3) очка, включая важный гол в ворота Финляндии (5:2) в четвертьфинале турнира.

sport.ua