Дисквалифицированный вингер сборной Украины приехал в Польшу на финал Лиги Конференций.
Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Михаил Мудрик прибыл во Вроцлав на финал еврокубка. Украинец его посмотрит с трибун, поскольку отстранён от футбола.
"Челси знает, что он внес свой вклад в их еврокубковый путь", – сообщил журналист.
Михаил Мудрик сыграл в 6-ти матчах "Челси" в Лиге Конференций. Он забил 3 гола и отметился четырьмя голевыми передачами.
Сейчас украинский футболист отстранён от футбола из-за допинга.
Напомним, "Челси" сыграет с "Бетисом" в финале Лиге Конференций. Матч пройдёт 28 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.