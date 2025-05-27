У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Промоутер Фрэнк Уоррен признал, что боксеру Мозесу Итауме, которого называют самым перспективным супертяжем мира, не хватает опыта раундов и долгих боев.

Итаума регулярно нокаутирует соперников на старте поединков – в субботу Итаума выиграл бой во втором раунде, а максимально долгим в карьере был бой на шесть раундов.

«Как нам набрать для него раунды? Мы организовывали несколько боев, где думали, что соперники продержатся долго, но Итаума их быстро побеждал. Тут мы ничего поделать не можем».

«Ожидаем, что следующий бой пройдет уже в июле», – сказал Уоррен.

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sport.ua