Ворона покинул пост главного тренера БК Кривбасс

Коуч работал в криворожском клубе с ноября 2023-го

БК Кривбасс остался без главного тренера: свою должность покинул Александр Ворона.

«Настал момент, когда наш общий путь завершается. Это не просто прощание – это благодарность, воспоминания и гордость. Спасибо за Вашу отдачу, доверие и желание становиться лучше. Для меня было честью быть рядом – поддерживать, вдохновлять, иногда просто слушать. Мне приятно, что я сумел внести свою лепту в этот процесс. Ваш прогресс – это моя самая большая награда.

«Я ухожу, но Ваш путь продолжается. И я верю — впереди у Кривбасса еще много побед».

Ворона возглавлял Кривбасс с ноября 2023 года. В прошлом сезоне команда из Кривого Рога проиграла в четвертьфинале плей-офф, уступив Черкасским Мавпам.

Чемпионом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр, который в напряженной финальной серии из трех поединков обыграл Киев-Баскет. Бронзовые медали нынешнего сезона в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли БК Ровно.

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