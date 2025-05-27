Вольфф: Новая техническая директива добавит интриги

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал о задачах, которые стоят перед командой на предстоящем Гран При Испании.

Тото Вольфф: «Мы с нетерпением ждём возвращения в Барселону в этот уик-энд. На этой трассе машина проходит полноценные тесты, поскольку здесь есть и медленные, и средние, и быстрые повороты. Команда сможет оценить последние обновления и позиции относительно соперников в начале второй трети сезона.

Предстоит провести 16 гонок – впереди ещё долгий путь. Команда продолжает атаковать, чтобы сделать машину быстрее. В этот уик-энд начнёт действовать обновлённая техническая директива на переднее антикрыло, что добавил интриги.

Мы сосредоточены на собственных задачах и хотим использовать возможность выступить лучше, чем в двух последних гонках».

Источник