ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.

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Лига 1. 26-й тур

16 марта. 21:45. Лион. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" — "Марсель"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча

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Трансляція матчу “ПСЖ” – “Марсель” Смотреть трансляцию

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