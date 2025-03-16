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Футбол

ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    • В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.

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    • ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    1.46 5.00 6.40 Узнать больше

    Лига 1. 26-й тур
    16 марта. 21:45. Лион. "Парк де Пренс"
    "ПСЖ" — "Марсель"
    Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    В эфире

    ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    Трансляція матчу “ПСЖ” – “Марсель” Смотреть трансляцию

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