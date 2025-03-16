ПСЖ – Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В центральной игре 26-го тура чемпионата Франции встретятся два наиболее титулованных клуба страны — "ПСЖ" и "Марсель". Подопечные Роберто Де Дзерби попытаются огорчить команду Луиса Энрике, которая еще не проиграла ни в одном матче этого сезона в Лиге 1.
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Лига 1. 26-й тур
16 марта. 21:45. Лион. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" — "Марсель"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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