Ландо Норрис: Удивительная и трудная гонка!

Ландо Норрис начал сезон с победы, выиграв Гран При Австралии, проходивший в сложнейших погодных условиях, предопределивших хаотичный характер гонки. Но британский гонщик McLaren справился с ними лучше всех соперников, в том числе лучше Оскара Пиастри, своего напарника.

Ландо Норрис (1-й): «Удивительная и трудная гонка! Тем более когда позади меня ехал Макс Ферстаппен! Я атаковал в полную силу, особенно на двух последних кругах. Врать не буду, пришлось немного понервничать, но очень здорово, что мы вот так начали сезон.

Сложности были связаны и с тем, что я вылетал с трассы, проехал по гравию, и машина получила повреждения. В общем, условия были сложными, но зато было интересно и весело! Ситуация развивалась непредсказуемо, но на этот раз мы всё сделали правильно и довели гонку до победы.

В прошлом году мы допустили немало ошибок, но извлекли из них уроки. В 2024-м, когда гонки проходили примерно по такому же сценарию, в Сильверстоуне и Канаде мы упустили победу. Зато сегодня мы выиграли, но это лишь первый этап из 24-й, и важно, что нам удалось справиться с прессингом, с Максом, с Оскаром, хотя для этого надо было атаковать со старта до финиша.

Несмотря на все сложности, меня можно похвалить за то, что я не наделал слишком много ошибок или хотя бы избежал такой ошибки, из-за которой я бы что-то упустил. И надо отдать должное McLaren: я благодарю команду за то, что предоставила мне такую замечательную машину!»

Оскар Пиастри (9-й): «Я очень расстроен. Я чувствовал, что на каждом круге, за исключением одного, я пилотировал очень уверенно – конечно, жаль, что в итоге не удалось показать результат, который бы этому соответствовал.

Впрочем, мне некого винить, кроме самого себя. Мне не повезло из-за того, что я застрял на обочине, но к этому привели мои собственные действия. В общем, есть из-за чего расстраиваться.

Но остальные 56 кругов прошли хорошо, и мне казалось, что в любых условиях я был способен показывать хороший темп. Вот этот опыт действительно был полезным и позитивным, но просто жаль, что мы не смогли показать более высокий результат».

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