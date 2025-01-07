Adidas и Mercedes F1 подписали многолетний контракт

Компания Adidas, всемирно известный производитель спортивной одежды и инвентаря, с 2025 года станет официальным партнёром команды Mercedes AMG F1. Ей будет доверена разработка стильной удобной униформы и обуви для всей команды, которую будут носить и гонщики, и инженеры, и механики.

Впервые новая униформа будет представлена на февральской презентации Mercedes. Как явствует из пресс-релиза команды, партнёрство с Adidas будет долгосрочным, и уже обещано, что продукция, созданная для заводской команды штутгартского концерна, будет частично доступна и болельщикам уже с этого года.

Тото Вольфф, совладелец, исполнительный директор и руководитель команды: «Партнёрство с Adidas – однозначное заявление о намерениях команды начать новую главу. Это легендарный бренд, который разделяет не только наше стремление добиваться высочайших результатов, но также любовь к стилю и утончённости.

Сегодняшнее заявление свидетельствует о расширении горизонтов сотрудничества, которое призвано по-новому определить, что именно униформа значит для нашего спорта. Объединив усилия с Adidas, мы будем бороться за победу в чемпионате мира».

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