Флавио Бриаторе: Мы хотим переломить ситуацию

В Alpine нацелены на очки в Канаде, чтобы уйти с последнего места в Кубке конструкторов…

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Мы едем в Монреаль за очками. Да, в Барселоне команда заработала только четыре очка и потеряла позицию в чемпионате, но это ещё больше мотивирует нас переломить ситуацию в ближайших гонках.

Пьер и Франко серьёзно работают с инженерами, чтобы вместе с командой добиться большего. Я полностью их поддерживаю, наша задача – предоставить им лучшую машину и инструменты для борьбы. Хотя Франко все еще адаптируется, я доволен тем, как активно оба гонщика и команда ищут выход из сложившейся ситуации, но расстроен нестабильностью машины – мы должны быстро решить эту проблему».

Пьер Гасли: «Как команда, мы были удовлетворены тем, как в Барселоне завершили серию из трёх гонок подряд, вновь заработав очки, но предстоит многое сделать, чтобы добиться большего в оставшейся части сезона.

На прошлой неделе мы вернулись на базу, работали на симуляторе и анализировали прошлые гонки, чтобы подготовиться к канадскому этапу.

У трассы в Монреале сложная конфигурация. Длинные прямые с быстрыми шиканами и высокими поребриками требуют от машины хорошей управляемости, а от гонщика – точности и уверенности. Нужно постепенно прибавлять в скорости на тренировках, чтобы к началу квалификации добиться от машины максимума. На этой трассе вы должны рисковать, чтобы показать хорошее время, но этот риск приводит к успеху.

Погода в Монреале бывает экстремальной, как мы видели в прошлые годы, на это тоже нужно обратить внимание. Результаты очень плотные, мы будем усердно работать, чтобы провести уик-энд как можно лучше и заработать больше очков».

Франко Колапинто: «Серия из трёх гонок подряд для нашей команды состояла из подъёмов и спадов. Мы не добились желаемых результатов, но мы видели потенциал и скорость машины, когда всё шло как надо. Вместе с Пьером я провёл некоторое время с командой в Энстоуне, чтобы проанализировать последние гонки и поработать на симуляторе перед предстоящим этапом.

С нетерпением жду Гран При Канады и готов вернуться на трассу. Я никогда раньше не гонялся в Монреале и хочу как можно быстрее освоиться, чтобы хорошо подготовиться к квалификации. Как и в предыдущие годы, погода, вероятно, сыграет важную роль по ходу уик-энда, поэтому нужно быть начеку».

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