Стиль, красота и Уимблдон: Элина Свитолина присоединилась к новой коллекции BEVZA

Украинский модный бренд выпустил коллекцию в коллаборации с первой ракеткой страны



Элина Свитолина стала соавтором коллекции украинского бренда женской одежды в рамках совместного проекта.

Проект Champions Make Changes стал результатом сотрудничества дизайнера и основательницы бренда BEVZA Светланы Бевзы и теннисистки Элины Свитолиной.

«Коллаборация BEVZA x Свитолина вдохновлена Уимблдоном и создана для поддержки нового поколения молодых украинских теннисистов. Празднование таланта, красоты и поддержки – и тех изменений, которые начинаются с каждого из нас», – рассказывают в BEVZA.

Коллекция эксклюзивно доступна онлайн на bevza.com.

В нее вошли одежда и аксессуары, а также панама и кулон с теннисной ракеткой. В капсуле представлены переосмысленные архивные модели бренда, которые впервые появляются в белом цвете.

BEVZA – культовый украинский бренд женской одежды, основанный в Киеве в 2006 году. Узнаваемый благодаря эстетике «less and luxe», BEVZA сочетает изящные силуэты, четкий крой, нейтральную палитру и осознанный подход к производству.

Элина Свитолина уже выбирала этот бренд для появления на различных мероприятиях, в частности в прошлом году на Министерской конференции в Монреале.

«Впервые побывав на матче Элины в 2023 году, я буквально влюбилась в ее силу, стойкость и внутреннюю собранность, – рассказывает Светлана Бевза. – Это было что-то абсолютно гипнотическое – как она держится, как двигается, как не сдается. Именно это ощущение я хотела перенести в эту коллекцию – силу, которая идет изнутри».

Работа над проектом длилась более года. Эксклюзивная съемка состоялась в Париже в апреле этого года. Часть прибыли от продажи будет направлена на стипендии для талантливых юных теннисистов Украины. Отбор будет осуществлять фонд теннисистки «Svitolina Foundation».

«Я хорошо знаю, как важно иметь поддержку в начале спортивного пути. Эти стипендии – шанс для юных спортсменов поверить в себя и сделать первые шаги к большому спорту. Мне очень близка эта идея, и я счастлива реализовать ее вместе с брендом BEVZA», – говорит Свитолина.



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