Палермо Чжэн Циньвэнь и Мухова встретятся в финальном матче

На турнире WTA 250 в Италии состоялись полуфиналы

Палермо, Италия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Чжэн Циньвэнь (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Диан Парри (Франция, 4) 7:5, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 2) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:1, 6:1

Чжэн Циньвэнь второй сезон подряд сыграет в финале турнира в Палермо и в целом проведёт шестой решающий матч в карьере. Помимо титула в Палермо, китаянка в прошлом году также выиграла трофей на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу.

Каролина Мухова играет только третий турнир после более чем девятимесячной паузы, связанной с травмой запястья, на котором она перенесла операцию в феврале этого года. Чешка пятый раз в карьере вышла в финал турнира на уровне Тура (третий на грунте) и будет бороться за второй титул. В 2019 году она победила на хардовом турнире WTA 250 в Сеуле.

Чжэнь Циньвэнь и Каролина Мухова ранее играли друг против друга один раз: в 2022 году чешка обыграла китайскую теннисистку во втором круге грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

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