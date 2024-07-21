Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Манчестер Юнайтед вернулся к победам в АПЛ и Лиге чемпионов

Но считает, что клуб очень далек от этого
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился целями клуба на ближайшее будущее
“Мы хотим, чтобы этот клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад, в клуб, который выиграет Премьер-лигу, который может выиграть Лигу чемпионов.
Я думаю, что мы действительно очень далеки от этого. Наши стандарты, наши нормы и ценности все еще нуждаются в повышении”, – сказал тен Хаг.
В прошлом сезоне МЮ занял восьмое место в АПЛ и вылетел из группового этапа Лиги чемпионов, замкнув свой квартет. Также манкунианцы завоевали Кубок Англии, благодаря чему сыграют в групповом этапе Лиги Европы.